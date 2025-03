2025-03-27 19:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مستەفا گەرعاوی، ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، بودجەی ساڵی 2025 هیچ پرۆژە و دامەزراندنێکی نوێ…

