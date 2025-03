2025-03-27 21:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

موقتەدا سەدر، رێبەری بزوتنەوەی نیشتمانیی شیعە لە پەیامێکدا رایگەیاند، “تا گەندەڵی هەبێت” بەردەوام دەبێت لە بایکۆتکردنی پرۆسەی هەڵبژاردن.…

