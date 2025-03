2025-03-27 22:45:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

میدیا عێراقییەکان بڵاویانکردەوە، رێکارە لۆجستی و ئەمنییەکان بۆ گەڕاندنەوەی سەدان عێراقی لە کەمپی هۆلەوە، تەواوبووە. میدیا عێراقییەکان لە…

