2025-03-28 10:45:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی شارەوانی هەرێم رایگەیاند، پڕۆژەیەک بە بودجەی 470 ملیۆن دینار لە هەڵەبجە جێبەجێدەکرێت و کار ئاسانی بۆ هاوڵاتییان…

The post پڕۆژەیەک بە بودجەی 470 ملیۆن دینار لە هەڵەبجە جێبەجێدەکرێت appeared first on Esta Media Network.