2025-03-28 17:55:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

خالید شوانی وەزیری دادی عێراق رایگەیاند، دەستیان بە ئازادکردنی ئەو زیندانییانە کردووە کە یاسای لێبوردنی گشتی دەیانگرێتەوە. خالید…

