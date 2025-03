2025-03-28 19:25:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کارەبای هەرێم بڵاویکردەوە، تا ئێستا لەسەرانسەری هەرێمی کوردستان 415 هەزار هاوڵاتی کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابینکراوە و…

