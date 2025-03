2025-03-28 19:25:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هێمن میرانی بەڕێوەبەرى گشتیی دیوانى وەزارەتى ناوخۆ رایگەیاند، ئەو ماتۆڕسکیلانەی بۆ کەیفخۆشی بەکاردەهێنرێن لە هەر شوێنێک بیانبینین دەستیان…

