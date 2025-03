2025-03-28 20:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری گشتیی مامۆستایانی گرێبەست رایگەیاند، سبەینێ شەممە مووچەی مانگی ئازاری مامۆستایانی گرێبەست دابەشدەکرێت. عەلی رەئوف نوێنەری گشتیی مامۆستایانی…

