2025-03-29 09:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی ویلایەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا لەبارەی رێككەوتن لەسەر “بەرنامەی ئەتۆمیی ئێران” هەڕەشەی توند لە تاران دەكات. دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی…

The post ترەمپ بۆ ئێران: یان رێككەوتن یان شتێكی خراپ روودەدات appeared first on Esta Media Network.