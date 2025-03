2025-03-29 11:25:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بۆ ماوەی 24 کاتژمێر، هاتوچۆی بازرگانی لە دەروازەی نێودەوڵەتیی باشماخ رادەگیرێت. عەباس ئیسماعیل، بەڕێوەبەری دەروازەی نێودەوڵەتیی باشماخ، بە…

