2025-03-29 12:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنەیەكی تایبەتی سەر بە نوسینگەی عەلی خامنەئی لەبارەی دیاریكردنی یەكەمین رۆژی جەژنی رەمەزانەوە روونكردنەوەیەكی بڵاویكردەوە. لیژنەیەكی تایبەتی سەر…

The post وڵاتێك دووشەممەی وەك یەكەم رۆژی جەژنی رەمەزان دیاریكرد appeared first on Esta Media Network.