2025-03-29 12:40:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی سلێمانی رایگەیاند، “لە دووەم و سێیەم رۆژی جەژندا هاتوچۆی ئۆتۆمبێلی بارهەڵگر بۆ سەیرانگای دوکان قەدەغەیە”. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی…

