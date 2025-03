2025-03-29 13:45:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بەرگریی شارستانیی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، بەبۆنەی هاتنی جەژنی رەمەزان و پشووەکان، سەرجەم هێزەکانی بەرگریی شارستانی لە…

The post سەرجەم هێزەکانی بەرگریی شارستانی لە هەرێم خرانە حاڵەتی ئامادەباشییەوە appeared first on Esta Media Network.