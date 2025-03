2025-03-29 16:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تورکیا رۆژی یەکشەممەی وەک یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزان دیاریکرد. سەرۆکایەتیی کاروباری ئاینی لە تورکیا بڵاویکردەوە، رۆژی یەکشەممە یەکەم…

