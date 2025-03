2025-03-29 16:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دواى خۆرئاوابوون دوو وڵات سبەى بە تەواوکارى مانگى رەمەزان دیاریدەکەن. هەریەک لە مالیزیا و برۆناى دواى ئاوابوونى خۆر…

The post دوو وڵات لەبارەى یەکەم رۆژى جەژنەوە بڕیاریاندا appeared first on Esta Media Network.