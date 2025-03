2025-03-29 21:10:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هەرێمی كوردستان سبەی یەكەم رۆژی جەژنی رەمەزانە و لە عێراق سبەی تەواوكاری مانگی رەمەزانە. وەزارەتی ئەوقاف و…

The post لە عێراق و هەرێمی كوردستان یەكەم رۆژی جەژن دیاریكرا appeared first on Esta Media Network.