2025-03-29 22:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی تەندروستیی دهۆك رایدەگەیەنێت، منداڵێك كە گڵۆپێكی بچووكی قووتدابوو لە مردن رزگاركرا. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتیی تەندروستیی دهۆك تێیدا…

