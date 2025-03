2025-03-30 11:31:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شاڵاو هیدایەت، شارەزای بواری كەشناسی رایگەیاند، لەم هەفتەیەدا دوو شەپۆلی باران و هەورەبروسكە سەرجەم ناوچەكان دەگرێتەوە بەكاریگەری و…

The post لەم هەفتەیەدا دوو شەپۆلی بارانبارین سەرجەم ناوچەكان دەگرێتەوە appeared first on Esta Media Network.