2025-03-30 11:31:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری ئەوقافی هەرێم رایدەگەیەنێت، بۆ دیاریكردنی جەژن لیژنەی باڵای بینینی مانگ پشتی بە بەڵگە شەرعییەكان بەستووە. پشتیوان سادق،…

The post پشتیوان سادق: بۆ دیاریكردنی جەژن پشت بە بەڵگە شەرعییەكان بەستراوە appeared first on Esta Media Network.