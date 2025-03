2025-03-30 12:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرلەبەیانیی ئەمڕۆ لە گوندی گردەچاڵی سنووری قەزای بەحركە ئاگر لە كێڵگەیەكی پەلەوەر كەوتەوە و بەهۆیەوە زیاتر لە 50…

The post ئاگر لە كێڵگەیەكی پەلەوەر لە سنووری قەزای بەحركە كەوتەوە appeared first on Esta Media Network.