2025-03-30 18:12:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

خۆبەڕێوەبەرى رۆژئاواى کوردستان حکومەتە نوێیەکەى دیمەشق رەتدەکاتەوە و دەڵێت، هەر بڕیارێک دەربکات بەبێ بەشداریى ئەوان پابەندى نابن. ئیدارەی…

