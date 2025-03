2025-03-31 10:25:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دادی عێراق دەربارەی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم رایگەیاند، کێشەی مووچەی فەرمانبەران چارەسەربووە. ئەمڕۆ دووشەممە، خالید شوانی وەزیری دادی…

The post خالید شوانی: کێشەی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم چارەسەربووە appeared first on Esta Media Network.