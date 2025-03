2025-03-31 10:25:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چەند رێنماییەک بۆ پاراستنی تەندروستیی مرۆڤ لە رۆژانی جەژندا بڵاودەکرێنەوە، کە تایبەتن بە تەندروستیی جەستە و پەیڕەوکردنی سیستەمی…

The post چەند رێنماییەک بۆ پاراستنی تەندروستیی مرۆڤ لە رۆژانی جەژندا appeared first on Esta Media Network.