2025-03-31 15:55:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی پەیامێکی ئاراستەی هاوڵاتییان کرد و رایگەیاند، ژینگەی ناوچە گەشتیارییەکان بپارێزن. ئەمڕۆ دووشەممە، سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی…

