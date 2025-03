2025-03-31 20:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای ئەوەی دوێنێ یەکشەممە رۆژنامەنووسی کورد بەڵێن ساڵح لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کۆچی دواییکرد، بڕیارە هەر ئەمڕۆ لەو…

