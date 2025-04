2025-04-01 12:55:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەکیتۆ یان ئەکیتوم جەژنێکی بەهارەیە و ئاهەنگی ساڵی نوێی بابلی-ئاشووری لە یەکەم رۆژی نیسان لە میزۆپۆتامیا بەڕێوەدەچێت. ئەم…

