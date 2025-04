2025-04-01 15:01:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە رووداوێکی هاتوچۆدا باوک و کچێک گیانیان لەدەستدا و دوو کەسی دیکەش برینداربوون. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی رایگەیاند، رووداوێکی…

