2025-04-01 18:31:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەزایەکی کەشناسی و بومەلەرزەزانی رایدەگەیەنێت، بەهۆی جوڵەیەکی زۆر لە پلێتە تەکتۆنییەکان، پێشبینیی رووداوێکی گەورەی سروشتی دەکرێت. سیروان ساڵح،…

The post پێشبینیی رووداوێکی گەورەی سروشتی دەکرێت appeared first on Esta Media Network.