2025-04-01 21:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی گەشتو‌گوزاری سلێمانی رایگەیاند، لە سێیەم رۆژی جەژنی رەمەزاندا، 70%ـی هۆتێل‌ و ناوچە گەشتیارییەکان پڕبوون ‌لە گەشتیار. گۆران…

