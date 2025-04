2025-04-02 00:36:01 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێکی هەرێم رایگەیاند، بڕیارە لە رۆژانی داهاتوودا نرخی نوێ بۆ کارەبای 24 کاتژمێری دابنێرێت، لە رۆژانی داهاتوودا کەمپەینەکان…

