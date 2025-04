2025-04-02 09:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمپانیای نەوتی بەریتانی BP دەست بەکارەکانی دەکات لە کێڵگە نەوتییەکانی شاری کەرکوکدا و هەزاران هەلی کار بۆ هاوڵاتییان…

