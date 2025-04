2025-04-02 11:10:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی کۆمەڵەی ئۆتیزمی کوردستان ئاماری نوێی تووشبووانی ئۆتیزمی راگەیاند و ئاماژەی بەوەدا، لە ئێستادا لەکۆی 90 منداڵ، منداڵێک…

The post کەمال جەباری: سێ هەزار و 900 حاڵەتی ئۆتیزم لە هەرێمی کوردستاندا بوونی هەیە appeared first on Esta Media Network.