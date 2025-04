2025-04-02 13:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەرگەڕانی پاسێک لە باکووری کوردستان 25 قوربانی لێکەوتەوە، دوو حاڵەتی گیان لەدەستدان و 23 حاڵەتی برینداربوون. ئەمڕۆ چوارشەممە،…

