2025-04-02 16:15:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی تەندروستیی چەمچەماڵ، رایگەیاند، “ژنێکی تەمەن34 ساڵ بەهۆی هەورەبروسکەوە گیانیلەدەستدا”. شەریف رەحیم، وتەبێژی تەندروستیی چەمچەماڵ، بە تۆڕی میدیایی…

The post ژنێک بەهۆی هەورەبروسکەوە گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.