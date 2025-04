2025-04-02 17:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سەرۆک وەزیرانی عێراق سەردانی تورکیا بکات و باڵیۆزی عێراقیش لە ئەنقەرە دەڵێت، ئەمە هەنگاوێکی گرنگە بۆ پتەوترکردنی…

The post سودانی دەچێتە تورکیا appeared first on Esta Media Network.