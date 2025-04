2025-04-02 17:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەقفی سوننیی عێراق لە بەیاننامەیەکدا رەتیدەکاتەوە، کە بەهۆی رەخنەگرتن لە دیاریکردنی یەکەم رۆژی جەژنی رەمەزان، هیچ ئیمامێک لە…

The post وەقفی سوننیی عێراق: هیچ ئیمامێک بەهۆی رەخنەگرتن لە دیاریکردنی وادەی جەژنی رەمەزان دوورنەخراوەتەوە appeared first on Esta Media Network.