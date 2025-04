2025-04-02 17:30:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکایەتیی هەرێم لە راگەیەندراوێکدا دەڵێت، لەگەڵ دەزگا پەیوەندیدارەکاندا، لە نزیکەوە بەدواداچوون بۆ هێرشەکەی دوێنێی دهۆک دەکەن. لە راگەیەندراوەکەدا…

The post سه‌رۆكايه‌تيى هه‌رێم: لە نزیکەوە بەدواداچوون بۆ هێرشەکەی دهۆک دەکەین appeared first on Esta Media Network.