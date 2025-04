2025-04-02 18:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی سۆران رایدەگەیەنێت، بەهۆی شۆرتی كارەباوە ئاگر كەوتەوە و بەشێكی ماڵێك لە ناوەندی قەزای سۆران سووتا.…

