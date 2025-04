2025-04-02 18:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ناوەندی راگەیاندن و چاپەمەنیی هێزەكانی پاراستنی گەل هەپەگە بڵاویكردەوە لەسەر بنەمای پەیامەكەی عەبدوڵا ئۆجەلان، ئاگربەستیان راگەیاند و فەرماندرا…

The post هەپەگە: سەرباری راگەیاندنی ئاگربەست مانگی رابردوو توركیا چەند جارێك هێرشیكردووەتە سەر هێزەكانمان appeared first on Esta Media Network.