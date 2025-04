2025-04-02 22:05:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەشناسیی هەرێم رایگەیاند، لە ماوەی 12 کاتژمێری رابردوودا زۆرترین رێژەی باران لە ناحیەی بامەڕنێی سەر بە قەزای ئامێدی…

The post بڕی بارانبارینی 12 کاتژمێری رابردوو ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.