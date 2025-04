2025-04-02 23:01:04 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی لیژنەی تەندروستی لە ئەنجومەنی نوێنەران رایدەگەیەنێت، بڕیارە هەفتەی داهاتوو یاسای بەرەنگاربوونەوەی جگەرەکێشان و باجی زیادە خستنەسەر جگەرە،…

