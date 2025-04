2025-04-02 23:01:04 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی ئەو زانیارییانەی بە تۆڕی میدیایی ئێستا دراون، چاوەڕواندەكرێت سەرەتای هەفتەی داهاتوو مووچەی مانگی سێی مامۆستایانی گرێبەست دابەشبكرێت.…

The post مووچەی بەشێك لە مامۆستایانی گرێبەست دابەشدەكرێت appeared first on Esta Media Network.