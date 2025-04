2025-04-03 11:35:57 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کارەبا رایدەگەیەنێت، “بۆ وەرزی هاوین بەرهەمهێنانی کارەبا زیاددەکرێت”. لە راگەیەندراوی هاوبەشی وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و کارەبای هەرێمدا…

The post وەزارەتی کارەبا: بەرهەمهێنانی کارەبا زیاددەکرێت appeared first on Esta Media Network.