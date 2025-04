2025-04-03 13:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی دهۆک، رایگەیاند، “53%ی ئاوی سەرزەویی هەرێم لە سنووری دهۆکە”. ئەحمەد جەمیل، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی دهۆک،…

The post بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی دهۆک: %53ی ئاوی سەرزەوی لە سنووری دهۆکە appeared first on Esta Media Network.