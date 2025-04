2025-04-03 15:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گەشتوگوزاری هەڵەبجە رایدەگەیەنێت، “بۆ رۆژانی جەژن نزیکەی 50 هەزار گەشتیار سەردانی شوێنە گەشتیارییەکانی هەڵەبجەیان کردووە”. هەورامان جەلال، بەڕێوەبەری…

