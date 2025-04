2025-04-03 19:15:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی گەشتوگوزاری هەڵەبجە رایدەگەیەنێت، دوابەدوای بڵاوبوونەوەی بابەتێك لە چەند پەیجێك و دەزگایەكی راگەیاندنەوە سەبارەت بەو بەلەمانەی كە…

The post روونكردنەوەیەك لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی گەشتوگوزاری هەڵەبجەوە appeared first on Esta Media Network.