2025-04-03 21:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سۆران رایدەگەیەنێت، کەمێک پێش ئێستا پێنج ئۆتۆمبێل لەسەر رێگای خەلیفان پێکیاندا دا و دوو کەس برینداربوون.…

The post پێنج ئۆتۆمبێل پێکیاندا دا و قوربانیی لێکەوتەوە appeared first on Esta Media Network.