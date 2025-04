2025-04-03 21:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حکومەتی ئەمریکا رایدەگەیەنێت، پەیوەندیی سۆزداری لەنێوان فەرمانبەرانی حکومەتی ئەمریکا لە چین و هاوڵاتییانی چینی قەدەغەیە. ماڵپەڕی فۆکس نیوز…

