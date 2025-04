2025-04-03 22:31:12 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی رێکخراوی بازرگانیی جیهانی هۆشداری دەدات لە دروستبوونی شەڕێکی ‘گەورەی’ بازرگانی بەهۆی ئەو باجانەی بە فەرمانی ترەمپ،…

The post هۆشداری دەدرێت لە دروستبوونی شەڕێکی بازرگانی بەهۆی سەپاندنی باجەکانی ترەمپ appeared first on Esta Media Network.