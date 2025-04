2025-04-04 11:35:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سالار حاجی عەلی شارەزای بواری كەشناسی رایگەیاند، شەپۆلێكی بارانبارین روو لە ناوچەكانی عێراق و هەرێمی كوردستان دەكات. دەشڵێت،…

The post لە ئێوارەی ئەمڕۆوە شەپۆلێكی بارانبارین هەرێمی كوردستان و عێراق دەگرێتەوە appeared first on Esta Media Network.